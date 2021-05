動画配信プラットフォームVimeoの人気を受けて持株会社が予想を上回る収益、独立・上場へ弾み

クリエイター向けの動画配信プラットフォームとして「 Vimeo 」がパンデミックの中で大きく人気を伸ばしたことで、持株会社であるIACの業績がアナリストの予想を上回る好調となったことがわかりました。 Vimeo drives IAC to an earnings beat ahead of planned spinoff - MarketWatch https://www.marketwatch.com/story/vimeo-drives-iac-to-an-earnings-beat-ahead-of-planned-spinoff-11620331550

2021年05月07日 11時18分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by logc_nt

