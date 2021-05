Appleの落とし物トラッカー「AirTag」をカード化して半分以上に薄くした猛者が登場

◆おまけ AirTagは「探す」アプリから位置を特定し、AirTagのある方向をiPhone上で指し示すことができます。その「探す」アプリ上で、開発者メニューを表示する裏技が発見されています。 Apple’s AirTags have a hidden developer menu - The Verge https://www.theverge.com/2021/5/6/22422696/apple-airtags-hidden-developer-menu-back-end-data-how-to-access 「探す」アプリからAirTagを表示した状態で、左上に表示されているAirTagの名前を素早く5回タップします。

2021年05月07日 20時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

