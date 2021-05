魚の移動を妨げる水門の問題を解決する「魚の呼び鈴」とは？

オランダのとある運河では、季節の変わり目になると、魚が繁殖などを行うために運河の中を移動します。しかし、そこに設置されている水門により魚の往来が妨げられてしまうため、水門の管理者は魚が訪れるたびにそれを目視で確認し、定期的に水門を開閉する必要がありました。そんな状況を改善するため、生物学者らが「魚のための呼び鈴」システムを考案しています。 About the fish doorbell - visdeurbel https://visdeurbel.nl/about-the-fishdoorbell/ Utrecht krijgt de eerste visdeurbel ter wereld (en dit is geen 1 aprilgrap): ‘Bij de sluis ontstaat een vissenfile’ | Utrecht | AD.nl https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-krijgt-de-eerste-visdeurbel-ter-wereld-en-dit-is-geen-1-aprilgrap-bij-de-sluis-ontstaat-een-vissenfile~adfd2019/ 魚のための呼び鈴があるのはオランダの都市・ ユトレヒト のフェヒト運河にある水門です。この水門は普段は閉鎖されていますが、季節の変わり目になると魚の往来が発生するため、水門を1日に何度か開閉する必要があるとのこと。 しかし、水門の管理者がその場をずっと監視しておくというわけにもいきません。そこで、ユトレヒトの生物学者Mark van Heukelum氏とAnne Nijs氏は、魚が訪れたことを水門の管理者に伝えるための独自のシステムを考案しています。

2021年05月04日 23時30分00秒 in 生き物, Posted by log1p_kr

