アマゾンで100頭以上のイルカが突然死

ブラジルのアマゾナス州で100頭以上のイルカが突然死する事態が発生しました。事態の究明にあたっている研究者らは、水温の異常な上昇や大規模な干ばつが原因とみて調査を進めています。 AgirAzul Notícias - Brasil - Mais de 100 botos cor-de-rosa e tucuxis mortos por causa da seca na Amazônia https://agirazul.com/arquivos/15964 Mass death of Amazonian dolphins prompts fears for vulnerable species | Dolphins | The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/29/mass-death-of-amazonian-dolphins-prompts-fears-for-vulnerable-species ブラジル科学技術革新省からの支援を受ける研究機関「 マミラウア研究所 」の発表によると、2023年9月23日~2023年9月30日にアマゾナス州のテフェ湖で100頭以上の アマゾンカワイルカ が死亡していることが確認されたとのこと。

2023年10月02日 16時00分00秒 in 生き物, Posted by log1o_hf

