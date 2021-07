羊の群れがまるで流れる水のように動く様子をドローンで撮影した動画が話題に、科学的な意義にも注目

Watch sheep flow like water in mesmerizing time-lapse drone footage | Live Science https://www.livescience.com/time-lapse-drone-herding-sheep.html Patel氏はイスラエルの ヨクネアム という町の付近で、羊の群れが冬の囲い地から夏の牧草地へ移動する様子をドローンで撮影するプロジェクトに着手しました。2021年1月に羊飼いの一家と話をつけることに成功し、約7カ月間にわたって1000~1700頭もの羊の群れを追い続けたとのこと。 囲い地の中にいるのは大量の羊。天候が暖かくなると羊を夏用の牧草地に移動させる必要があるため、羊飼いはシェパード犬などを使って羊の群れを誘導します。

2021年07月28日 08時00分00秒 in 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

