暗号資産取り締まりでトルコの大手取引所が活動を停止

Turkish bitcoin exchange Vebitcoin collapses amid crypto crackdown https://www.cnbc.com/2021/04/26/turkish-bitcoin-exchange-vebitcoin-collapses-amid-crypto-crackdown.html Turkey detains four in Vebitcoin investigation | Reuters https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-detains-four-vebitcoin-investigation-2021-04-24/ Vebitcoinの公式サイトはすでに活動停止を告げるトルコ語のメッセージのみとなっています。メッセージによると、「最近の暗号資産業界の動きによってVebitcoinの取引が予想以上に激しくなり、金融分野において非常に困難なプロセスを強いられる状況となっていて、すべての規制と要求を満たすために活動を停止する」とのこと。

2021年04月28日 10時40分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

