インドが暗号資産の全面禁止を検討、「保有」すらも罰則へ

インド政府がビットコインなどの暗号資産を全面的に禁止する法案を提出する意向を示しました。この法案は暗号資産の取引だけでなく、「保有」すらも禁止するものだと報じられています。 India to propose cryptocurrency ban, penalising miners, traders - source | Reuters https://www.reuters.com/article/us-india-cryptocurrency-ban-idUSKBN2B60R0 India plans cryptocurrency ban, will penalize miners and traders https://www.cnbc.com/2021/03/15/india-plans-cryptocurrency-ban-will-penalize-miners-and-traders.html インド政府高官が明かした暗号資産禁止法案は、暗号資産の所持・発行・採掘(マイニング)・取引・譲渡などを犯罪とするもの。法律施行後は、国内の暗号資産保有者などに対して6カ月以内に暗号資産を処分する義務が課され、従わなかった者には罰則が科される予定。罰則については未定とされていますが、2019年の政府委員会において「最長10年の禁錮刑」という提言があったと報じられています。

・関連記事

暗号資産大手交換所「Coinbase」の2020年の売り上げは1300億円以上、NASDAQへの直接上場に向けた資料で判明 - GIGAZINE



Mastercardが「2021年中に暗号資産に対応する」と発表 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが「ビットコインは地球に悪影響」と発言 - GIGAZINE



国家レベルの電力を消費するビットコインマイニングの消費電力量をケンブリッジ大学が分かりやすく解説 - GIGAZINE



2021年03月16日 11時10分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.