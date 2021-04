2021年04月28日 10時47分 ハードウェア

Microsoftのゲーム部門は売上好調、ハードウェア関連の収益は3倍に



Microsoftが2021年第3四半期(1月~3月)の決算報告でで、Xboxをはじめとするゲーム部門の収益が大きく伸びたと発表しています。特に、Xbox部門のハードウェア収益が前年同期比で232%に増加したことを明らかにしました。



Microsoftが2020年11月に発売した家庭用ゲームハードのXbox Series X/Sは、半導体不足の影響で需要に供給が追いついておらず、世界的に売り切れが続出している状態が続いています。これによって、Xbox部門全体の収益は前年同期比50%増加の36億ドル(約3900億円)となり、ゲームハードウェアの収益は前年同期比で232%増加したとMicrosoftは報告しています。





ライバルのPlayStation 5はアメリカで史上最速の販売ペースで売れていることが明らかになっています。MicrosoftはXbox Series X/Sの正確な売上台数は明らかにしていませんが、Xbox Series X/SもPlayStation 5と同様にかなり順調に売上を伸ばしていると考えられます。



また、Microsoftは「Xboxのコンテンツとサービスの収益は、サードパーティ製のタイトル、Xbox Game Passのサブスクリプション、自社タイトルの力により、34%増加しました」と述べています。Xbox Game Passは、Xbox Series X/SだけではなくPCでも利用可能なサブスクリプション型のゲーム配信サービスで、毎月定額の使用料を支払えばゲームが遊び放題というプラン内容で人気を博しています。



ゲームソフトに関してMicrosoftが強いのはサブスクリプションプランに限った話ではなく、あのテトリスを抜いて「世界で最も売れたゲーム」となったマインクラフトを抱えているほか、「Fallout」シリーズや「The Elder Scroll」シリーズで知られるベセスダ・ソフトワークスとその親会社であるゼニマックス・メディアを買収するなど、提供するゲームタイトルの充実にも力を入れています。



by Natty Dread



Microsoftのエイミー・フッドCFO(最高財務責任者)は「ゲーム部門では、プラットフォーム全体で記録的なエンゲージメントと強力なマネタイズが続いています」と語り、ゲーム部門が非常に好調であることを強調しました。