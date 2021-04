NVIDIAが初のデータセンター向けCPU「Grace」を発表、Armベースで従来のシステムより10倍高速

NVIDIAがオンラインで開催したテクノロジーカンファレンス「 GTC 2021 」の中で、Armベースのデータセンター向けCPU「 Grace 」を発表しました。既存の、NVIDIAのグラフィックチップとIntelのCPUを組み合わせたシステムと比較して、10倍の速度を実現しているとのことです。 NVIDIA Announces CPU for Giant AI and High Performance Computing Workloads | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-cpu-for-giant-ai-and-high-performance-computing-workloads

2021年04月13日 10時20分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

