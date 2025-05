2025年05月30日 14時00分 ハードウェア

アメリカの次期スーパーコンピューター「ダウドナ」にDELLとNVIDIAの技術が採用されることが決定



アメリカが開発する次期スーパーコンピューター「Doudna(ダウドナ)」に、DELLの液冷サーバー技術とNVIDIAの次世代GPUアーキテクチャ「Vera Rubin」が採用されることが発表されました。ダウドナは2026年の立ち上げが予定されており、さまざまな科学分野に活用されることが期待されています。



DOE Announces New Supercomputer Powered by Dell and NVIDIA to Speed Scientific Discovery – Berkeley Lab News Center

https://newscenter.lbl.gov/2025/05/29/doe-announces-new-supercomputer-powered-by-dell-and-nvidia-to-speed-scientific-discovery/





The Supercomputer Designed to Accelerate Nobel-Worthy Science | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/dell-nvidia-berkeley-doudna/



Nvidia, Dell to supply next US Department of Energy supercomputer | Reuters

https://www.reuters.com/world/us/nvidia-dell-supply-next-us-department-energy-supercomputer-2025-05-29/



現地時間の2025年5月29日、アメリカ・カリフォルニア州のローレンス・バークレー国立研究所で行われたイベントで、アメリカの次期スーパーコンピューター「ダウドナ」が発表されました。



アメリカのエネルギー省長官を務めるクリス・ライト氏は、「化学から物理学、生物学に至るまでの科学的発見を推進する原動力となるのは、力を解き放たれた人工知能です」「これは一つの分野のためのシステムではありません。化学、物理学、そして私たちがまだ想像もしていない分野にまたがる発見のためのシステムなのです」とイベントで述べています。





ダウドナという名称は、ゲノム編集技術CRISPR-cas9を開発した功績で2020年ノーベル化学賞を受賞した科学者のジェニファー・ダウドナ氏にちなんで名付けられたものです。



イベントに出席したダウドナ氏は、CRIPSRに関する初期の研究はエネルギー省の支援を受けたものだとして、「今日の私たちは生物学において本当に興味深い転換点に立っていると思います。これはまさに生物学と計算機科学の交差点です」と語りました。





ダウドナは独立して動作する従来のシステムとは異なり、シミュレーションやデータ、AIを単一のシームレスなプラットフォームに統合するとのこと。国立エネルギー研究所科学技術計算センター(NERSC)は、ダウドナは1万1000人を超える研究者にワークフローを提供できるよう設計されており、各地にあるエネルギー省の実験・観測施設からシームレスにデータを取得し、ほぼリアルタイムで分析可能になると主張しています。



NERSCの先端技術グループリーダー兼ダウドナ・チーフアーキテクトのニック・ライト氏は、「私たちは単に高速なコンピューターを開発しているだけではありません。研究者がより広い視野で考え、より早く発見するのに役立つシステムを開発しているのです」と述べました。



ライト氏がダウドナに期待する分野は以下の通りです。



・核融合エネルギー:クリーンな核融合エネルギーを実現するシミュレーションのブレイクスルーをもたらす。

・材料化学:新しいクラスの超伝導材料を設計するAIモデルを構築する。

・創薬の加速:パンデミックの進行を超える速度でタンパク質折りたたみを可能にする超高速なワークフローを実現する。

・天文学:キットピーク国立天文台のダークエネルギー分光器から得られるデータをリアルタイム処理し、科学者が宇宙地図を作成するのを支援する。



ダウドナにはDELLの最先端の直接液冷サーバー技術と、NVIDIAのVera Rubinアーキテクチャが採用されています。前身のスーパーコンピューター「Perlmutter」と比較すると、わずか2~3倍の電力で10倍以上のパフォーマンスを発揮すると期待されているとのこと。



NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、「アメリカがこの分野への投資を継続していることを大変誇りに思います。これは我が国の科学的な発見の基盤です。また、経済的・技術的なリーダーシップの基盤でもあります」と語りました。