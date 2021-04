2021年04月10日 06時00分 ネットサービス

YouTubeが「低評価数を非表示」にする機能を試験中



2021年3月31日、YouTubeが低評価数を非表示にする機能をテストしていると発表しました。この機能はクリエイターのウェルビーイング向上や組織的な荒らし行為対策のためだと説明されています。



YouTube hides dislike count in new test - CNET

https://www.cnet.com/news/youtube-hides-dislike-count-in-new-test/



YouTube is testing hiding dislikes on some creators’ videos - The Verge

https://www.theverge.com/2021/3/30/22358992/youtube-hiding-dislikes-experiment-creator-review-bomb



明かされた「低評価数の非表示」時のUIが以下。高評価アイコン側には数値が表示されている一方、Dislike(低評価)アイコン側には数値の表示がありません。この機能はクリエイター側のウェルビーイングを求める声や組織的な荒らし行為対策を求める声に応えて作成されており、発表時点では小規模なテストのみが行われているとのことですが、2021年4月中に一般ユーザーの目の届く範囲に実装される可能性があるそうです。





また、この機能はあくまで低評価数を「非表示にする」ものであるため、内部的には低評価数はカウントされています。カウントされた低評価数は、自身のYouTubeチャンネルの管理・分析・投稿したムービーの編集などを統合したYouTube Studioからチェック可能とのこと。





なお、この機能を発表したYouTube公式のツイートよりも、このツイートに対する「客観的に見てひどいムービーとか、詐欺みたいな有害なムービーについてはどうすれば?」というツイートのほうが「いいね!」を集めています。