Amazonに存在する「Twitter部隊」の隊員は「ユーモアのセンス」で選ばれている

2021年3月、アメリカの国会議員が「Amazonのドライバーはペットボトルに排尿することを余儀なくされている」とツイートしたことを皮切りに、Amazonには多数の非難が寄せられましたが、同時にAmazonを擁護する声も多数上がりました。こうした擁護の中にはAmazonの「Twitter部隊」の暗躍があるとして、アメリカのIT系ニュースメディアThe InterceptがTwitter部隊の内部文書を公開しています。 Document: Amazon Twitter Army Handpicked for “Sense of Humor” https://theintercept.com/2021/03/30/amazon-twitter-ambassadors-jeff-bezos-bernie-sanders/ 2021年3月25日、アメリカ連邦議会のマーク・ポカーン下院議員がAmazonにおける労働問題について、「労働者に水筒で排尿させている」と発言し、これにAmazonの公式広報用アカウントが「まさか、ペットボトルにおしっこしているだなんて、本気で信じているわけではありませんよね?」と返答。この一件は大きな注目を集め、Amazon側には元従業員からの反論が殺到しました。 「Amazonドライバーは忙しすぎてペットボトルにおしっこしている」問題をAmazon公式が否定、直後に証拠が大量に公開される - GIGAZINE

2021年04月01日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

