Amazonの公式Twitterアカウントが議員に攻撃的なツイートをしているのはなぜなのか?



Amazonに関するニュースを発信する公式なTwitterアカウントである「Amazon News(@amazonnews)」が、バーニー・サンダース上院議員やエリザベス・ウォーレン上院議員に対して、かなり攻撃的なツイートを行っています。その背景には、労働組合を巡る懸念が存在しているようです。



Amazon keeps trying to troll US Congress members in perplexing new PR strategy - The Verge

https://www.theverge.com/2021/3/26/22352977/amazon-twitter-feud-bernie-sanders-elizabeth-warren-trolling-labor-pee-bottles



Amazon Twitter war with Bernie Sanders, Elizabeth Warren spurred by Jeff Bezos - Vox

https://www.vox.com/recode/2021/3/28/22354604/amazon-twitter-bernie-sanders-jeff-bezos-union-alabama-elizabeth-warren



この流れの初期にあるのは、アラバマ州バーミンガムを訪問するバーニー・サンダース上院議員に対する、Amazon幹部のデイヴ・クラーク氏によるツイート。クラーク氏は「進歩的な職場」を推進するサンダース議員の来訪を「歓迎」し、最低時給15ドル(約1600円)やヘルスケアなど、サンダース議員が推進する内容はすでにAmazonが実現しているものであるとアピールしています。





これに対して、マーク・ポーカン下院議員は「たとえ時給15ドルを支払っていたとしても、労働組合をつぶしたり、従業員に対してペットボトルに小便をさせたりするような職場は『進歩的な職場』ではありません」と返信。





すると、Amazon Newsが「まさか、ボトルに小便をさせているなんてことを信じていないですよね?もし本当なら、誰もAmazonで働いてくれません。」と反応。





ペットボトルに小便をさせているのではないかという一件については、ニュースサイト・Recodeに情報を提供した人物によると、そうそう行われていることではないものの、Amazonのノルマ管理はかなり厳しく、上司に怒られないようにトイレに行く回数を減らそうと、飲み物の量を減らしているケースは珍しくないと指摘されています。



「Amazonドライバーは忙しすぎてペットボトルにおしっこしている」問題をAmazon公式が否定、直後に証拠が大量に公開される - GIGAZINE





また、税金の支払いを巧みに逃れている企業に対して公正な負担を求めるための法案を提出するというエリザベス・ウォーレン議員のツイートに対して、Amazon Newsは「我々はここ数年で数十億ドルを支払っています。自分たちが作った法律が気に食わないのであれば、ぜひ変更してください」と反応。





ウォーレン議員は「あなた方の弁護士・ロビイスト軍団が用いる抜け穴については書きませんでした。しかし、私はきっとAmazonに公平な支払いをさせるために戦うし、Amazonによる組合つぶしとも戦うし、ビッグテックが上院議員にツイートでかみつけなくなるように戦います」と応じました。







企業の公式Twitterアカウントが議員に対してここまで攻撃的なツイートをするのはかなり異例の事態のように思えますが、これは、アラバマ州のAmazon倉庫で、労働組合結成に関する選挙が行われることに関連するものであるとみられています。





かつて2014年にデラウェア州の倉庫で同様の選挙が行われたときには、組合化に賛同する人数が少なく実現しませんでしたが、今回は投票人数が6000人近いため、組合化が実現する可能性があります。もし労働組合が1つできたら、他の倉庫でも同様に組合化が進む可能性があり、Amazonは労働者の管理方法を見直さなければならないことになります。



なお、この「Amazon News」アカウントのツイートに関してはセキュリティエンジニアから、通常であればSprinklrが用いられるはずのところ、普通のTwitterウェブアプリから投稿が行われているという点についての疑問が上がっていて、サポートチケットが切られているのですが、これといった対応がなされないままにチケットはクローズされたとのことです。