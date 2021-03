2021年03月29日 20時00分 サイエンス

脳に微弱な電気刺激を短時間与えることでゲームの腕前が向上するという研究結果



電気刺激を利用することで、eスポーツのスキルを大幅に向上させることができるという研究結果が発表されました。



The effect of expertise, training and neurostimulation on sensory-motor skill in esports - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106782





Video gamers skills enhanced by training 10 minutes a day

https://techxplore.com/news/2021-03-video-gamers-skills-minutes-day.html



この研究は、リムリック大学およびアイルランドソフトウェア研究センターが行ったもの。ここ20年で特に著名なゲームであるとして「Counter Strike: Global Offensive(CS:GO)」を用いて、実験の参加者に「目標をできるだけ早く正確に撃って排除する」というミッションを行ってもらいました。





トレーニング前に、参加者は経頭蓋直流電気刺激(tDCS)を与えるヘッドセットを装着し、20分間の刺激を受けました。ただし、参加者の一部は電気刺激ではない「偽の治療」が行われました。



結果、トレーニング前にtDCSを受けた初心者ゲーマーは、刺激を受けずにトレーニングした初心者ゲーマーと比べて、特定のタスクのパフォーマンスが5日間で大幅に改善したとのこと。





また、また、tDCSを受けたグループと受けなかったグループを比較すると、照準の左右に存在するターゲットを射撃する際に、電気刺激を受けたグループは明らかに高いパフォーマンスを示したそうです。



研究に参加したアダム・トス博士は「特に制御された動きを必要とする左右のターゲットに対するパフォーマンスに影響があったという事実は、tDCSが単純な反応より複雑な運動のパフォーマンス改善をさらに加速させる可能性があるという主張を裏付けるものです」とコメント。



リムリック大学のマーク・キャンベル博士は、実験結果から、tDCSがタスク学習の初期段階で特に有益である可能性があると語り、脳卒中の患者のリハビリなど、eスポーツ以外の分野でも利益になる可能性があることを示唆しました。



なお、tDCSのスポーツや算数への効能については科学的な検証が十分になされたものではないということで、日本臨床神経生理学会が注意喚起しています。



経頭蓋直流電気刺激(tDCS)についての注意喚起|日本臨床神経生理学会

http://jscn.umin.ac.jp/info/2019-03-28.html