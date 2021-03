ウェブブラウザで「通知の許可」といったパーミッションの挙動を確認できる「permission.site」レビュー

・関連記事

Steamでゲームを持ってなくてもリンクを共有するだけでオンラインで一緒にプレイできる新機能が登場 - GIGAZINE



無料でファイルをcURLコマンドで簡単に共有できる「x0.at Filehost」 - GIGAZINE



Microsoft公式の無料自動化ツール「Power Automate Desktop for Windows 10」でプログラミング不要の自動操作を試してみた - GIGAZINE

2021年03月29日 21時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.