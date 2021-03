2021年03月26日 11時10分 ゲーム

「PUBG Mobile」が総売上50億ドル(約5500億円)&10億ダウンロードを突破



マーケティング企業のSensor Towerが「スマートフォン向け人気バトルロワイヤルゲーム『PUBG Mobile』が総売上50億ドル(約5500億円)を突破した」と発表。これとほぼ同時に、PUBG Mobile公式も「10億ダウンロードを突破した」と発表しました。



Sensor Towerによると、PUBG Mobileと同作の中国国内版のGame for Peaceは2020年だけで27億ドル(約3000億円)を売り上げ、総売上が51億ドル(約5600億円)に達しました。2020年における売上は換算すると「1日あたり740万ドル(約8億1000万円)」で、2021年第1四半期はこれを上回るペースで推移しているとのこと。以下が2020年第1四半期(Q1 2020)から2021年第1四半期(Q1 2021)までの総売上の推移。2020年第4四半期(Q4 2020)において一時落ち込みを見せましたが、2021年第1四半期では好調を取り戻したことが見て取れます。





多くのモバイルゲームと同様、PUBG Mobileの好調を生み出したのは新型コロナウイルスでした。新型コロナウイルスの世界的流行が引き起こした巣ごもり需要に乗る形でPUBG Mobileは売り上げを大きく伸ばし、多くの地域でロックダウンが初めて実行された2020年3月に月間売上が3億ドル(約330億円)を突破しました。



国別に見た場合、PUBG Mobileの好調を牽引しているのは中国です。中国ではゲームにおける残虐表現が規制されているため、PUBG Mobileの運営元であるTencentが「Game for Peace」という代替ゲームを提供しており、このGame for PeaceがPUBG Mobileを超える売上をたたき出しています。





Game for PeaceはPUBG Mobileとほとんど共通ですが、「人民解放軍空軍の軍事演習」という設定。実際にどのようなゲームなのかは、以下で詳しく解説しています。



Sensor Towerによると、Game for Peaceの売上は全体の55.4%に相当する28億ドル(約3100億円)で、PUBG Mobileの売上は23億ドル(約2500億円)。中国以外では、アメリカが総売上の12.7%で2位、日本が4.8%で3位となっています。



2021年3月26日にはPUBG Mobile公式が「10億ダウンロードを突破した」と報告しており、この数値を換算するとPUBG Mobileはダウンロード1回につき約5ドル(約550円)を稼いでいる計算です。