2026年01月15日 15時35分 スマホ

スマホアプリ全体の課金総額は増加しダウンロード数は減少中、課金総額1位のゲームは何か？



スマートフォン向けアプリ市場の調査会社であるAppfiguresが2025年の年次レポートの一部を公開しました。アプリ全体のダウンロード数が減少している一方で、課金額は増加しています。



App downloads declined again in 2025, but consumer spending soared to nearly $156B | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/14/app-downloads-declined-again-in-2025-but-consumer-spending-soared-to-nearly-156b/





📊 App installs fell again in 2025.



Downloads: 106.9B, down 2.7% YoY.

Consumer spend: $155.8B, up 21.6%.



Fewer installs.

Much more money.



Reporting on our 2025 app market overview by @SarahPerezTC at @TechCrunch → look for our full state of the market report, coming soon. https://t.co/WMZfN07t5y — Appfigures (@appfigures) January 14, 2026



App StoreとGoogle Playを合わせた全世界のアプリダウンロード数の推移を示すグラフが以下。2025年のダウンロード数は1069億回で、2024年の1098億回から2.7％減少しています。





一方で、2025年の課金総額は1558億ドル(約24兆7000億円)で2024年より21.6％増加しています。また、2025年ゲームアプリへの課金総額は722億ドル(約11兆4000億円)で、課金全体の46％を占めました。





Appfiguresは2025年12月のゲームアプリに関するレポートも公開しています。



Games Unwrapped More Downloads, Fewer Dollars in December – The Top Mobile Games in the World · ASO Tools and App Analytics by Appfigures

https://appfigures.com/resources/insights/highest-earning-and-most-downloaded-mobile-games-december-2025



2025年12月に全世界で最もダウンロードされたゲームアプリはテトリス風のパズルゲーム「Block Blast」で、App StoreとGoogle Playで合計3040万回ダウンロードされました。また、App SotreではNetflixの加入者向けに無料リリースされたレッド・デッド・リデンプションのスマートフォン版が500万回ダウンロードされて3位にランクインしています。





iPhone向けゲームの中で2025年に最も課金されたゲームは「MONOPOLY GO!」で、課金額は8500万ドル(約135億円)。Androidゲームでは「ラストウォー：サバイバル」が5400万ドル(約85億6000万円)課金されて1位となっています。App StoreとGoogle Playの合計ではラストウォー：サバイバルが1億3600万ドル(約216億円)課金されて1位でした。





Appfiguresは「2026年は生成AIの普及によってゲームアプリのリリース頻度が増加するだろう」と予測しています。

