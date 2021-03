日本語版Wikipediaの情報は少数のユーザーによってゆがめられているという指摘

記事作成時点では、日本語版Wikipediaには125万以上のページが存在しています。しかし、日本語版Wikipediaの情報は「少数のユーザーによって偏った情報へと編集されている」と、アメリカの認定音楽療法士である 佐藤由美子 氏がニュースサイト SLATE で主張しています。 Non-English editions of Wikipedia have a misinformation problem. https://slate.com/technology/2021/03/japanese-wikipedia-misinformation-non-english-editions.html 第二次世界大戦中の日本軍に存在した「731部隊」に関する日本語版Wikipediaのページには、 2020年9月23日時点 では、数多くの引用と共に731部隊が行った人体事件についての解説が記載されていました。

2021年03月23日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

