新型コロナによる学校閉鎖で自宅待機を強いられる子どもたちのメンタルヘルス悪化が問題になっている

・関連記事

学校閉鎖は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐのに役立つのか? - GIGAZINE



生徒を立ち直らせ学校をよりよい場所にする「修復治療」とは? - GIGAZINE



「子どもは新型コロナウイルス感染症が重症化しにくい」とアメリカ疾病予防管理センター(CDC)が確認 - GIGAZINE



新型コロナウイルスで臨時休校中の子ども向けに無料で最先端の科学を楽しんで学べるコンテンツをまとめたサイトが公開中 - GIGAZINE

2021年03月22日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.