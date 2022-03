ロシアのWikipedia編集者はウクライナへの軍事侵攻にどう反応しているのか？

・関連記事

黒人差別への抗議行動に関してWikipedia上でも「正義と中立性を巡る戦い」が繰り広げられている - GIGAZINE



日本語版Wikipediaの情報は少数のユーザーによってゆがめられているという指摘 - GIGAZINE



Wikipediaがたった1人の管理者にめちゃくちゃな言語で編集されてしまう - GIGAZINE



「言語に依存しないウィキペディア」で言語の壁を乗り越えるプロジェクト「Abstract Wikipedia」が開始 - GIGAZINE



Wikipediaは15年にもわたる編集合戦の末に記述内容が次第に中立になりつつあることが研究で判明 - GIGAZINE



ロシアが「Wikipediaより信頼できる情報源」として自前の百科事典サイトを強化する予定 - GIGAZINE



ロシアの資産家がプーチン大統領に1億円の懸賞金、「生死は不問」 - GIGAZINE



「国連安保理の常任理事国にロシアは不当に居座っている」とウクライナの国連大使が主張 - GIGAZINE



2022年03月03日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.