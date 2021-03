2021年03月12日 16時00分 メモ

「銀行から64枚も同じデビットカードが届いた」という報告



クレジットカードのように現金を使わず支払いが可能で、使った分は即時に銀行口座から引き落とされるカードが「デビットカード」です。そんなデビットカードを突然銀行から64枚も送りつけられたと、掲示板サイトのRedditに報告が挙がりました。



RedditユーザーのPTRFRLL氏が投稿した64枚のデビットカードが以下。





PTRFRLL氏によれば、64枚のデビットカードは2020年12月から数日おきに自宅に届いたものだとのこと。カードに書かれている番号はもちろんすべて同じものですが、有効期限だけは異なっているとのこと。





PTRFRLL氏にはデビットカードを発行した覚えがないようで、「大量のデビットカードは第三者によって発行されたものでしょう」と述べていますが、どういう理由と経緯で発行されたものなのかは不明です。



ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには、この不思議な現象についてさまざまなコメントが寄せられています。



64枚も同じカードが発行されるという異常な事態は銀行側で察知して止めそうにも思えますが、bob10293氏は「これは驚くようなことではありません。デビットカードの発行には通常5つ~6つの認証システムが介入します。そのうちの1つだけがカード番号を確認する責任を負っています。カードを発行する企業はこの情報を検証するための時間はありません。PINが有効である限り、検証や例外処理は行われません」とコメント。銀行が直接カードの発行を逐一管理し確認しているというわけではないことが裏目に出た結果だと指摘しています。



また、Redditでもカードの印刷会社で働いたことがあるというユーザーが、「自分の工場でもオペレーターがいい加減なチェックをしたことで3000枚も同じカードが出荷されそうになったことがある」と証言しています。





BugsJustFindMe氏は「クレジットカードを含めて、プラスチック製のカードが流通していることには非常にイライラさせられます。ただ単に物を買いたいだけで、カードの発送に対処したいわけではないでしょう」と述べ、物理的なカードの存在は紛失するリスクがあると指摘。実際に自身が海外でクレジットカードをなくしてしまった時は「自宅ではなく今いる場所にカードを送ってほしい」と何度もやりとりした結果、自宅に5枚のクレジットカードが届いていたというエピソードを明らかにしています。



なお、「64枚のデビットカードを同時に使えば、銀行口座の残額を超えて買い物ができるのか」という点については、異なる場所から同時に複数の取引があると、口座アカウントにフラグを付けて凍結されてしまうため、不可能だとのことです。