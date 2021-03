Apple Cardの設定ミスでApple IDが凍結される事態に

by Jeff Geerling Appleユーザーにとって、App StoreやiCloudなどのAppleサービスが使用不能になる「アカウント凍結」はなんとしても避けたい事態です。Appleのクレジットカードである Apple Card で、銀行口座番号の変更を反映し忘れたことで、Appleのアカウントが一時停止されてしまったと、Appleユーザーでデザイナーの ダスティン・カーティス 氏が訴えています。 Apple Card disabled my iCloud, App Store, and Apple ID accounts https://dcurt.is/apple-card-can-disable-your-icloud-account カーティス氏が最初に気付いた異変は、MacのApp Storeでアプリを更新しようとした時に表示された「アカウントが無効化されています」というエラーでした。

2021年03月02日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

