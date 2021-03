原子力の世界のエネルギー供給における役割はどんどん縮小していく

2021年時点で原子力は世界のエネルギー供給手段のうちおよそ10%を占めていますが、この数値は2010年から3%減少しています。長い間利用されていた原子力エネルギーは、今後さまざまな要因により減少の一途をたどるであろうと、科学誌・ Nature が論じています。 Nuclear technology’s role in the world’s energy supply is shrinking https://www.nature.com/articles/d41586-021-00615-w かつて原子力発電には大きな期待が込められ、世界各国が新しい原子炉の製造に取り組んできました。しかし1979年、アメリカのスリーマイル島原子力発電所で 事故 が発生したことをきっかけに事態が一変します。この事故では人命に影響はなかったと伝えられているものの、アメリカ国内で反原子力運動が勃発。さらに1986年、 チェルノブイリ原子力発電所事故 の発生により、ソ連だけでなく東ヨーロッパや西ヨーロッパにまで放射線の影響が拡大し、原子力のリスクに対する大衆の認識は大幅に上がったとされています。 チェルノブイリ原子力発電所事故による損害の費用は2000億ドル(約22兆円)を超えると考えられており、加えて2011年に発生した 福島第一原子力発電所事故 では、福島県全体の除染にかかる費用は4700億ドル(約51兆円)~6600億ドル(約71兆円)と見積もられているとのこと。

2021年03月11日 07時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

