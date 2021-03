イスラエルのサイバーセキュリティ産業は軍の秘密組織から成り立っている

中東和平問題でパレスチナと武力衝突を続けているイスラエルはアメリカに次ぐ規模のサイバーセキュリティ市場を抱えており、最先端のサイバーセキュリティ技術がイスラエルの重要な主要産業となっています。そんなイスラエルのサイバーセキュリティ業界について、IT系ニュースサイトのRest of Worldが解説しています。 Inside Israel’s lucrative — and secretive — cybersurveillance industry - Rest of World https://restofworld.org/2021/inside-israels-lucrative-and-secretive-cybersurveillance-talent-pipeline/ イスラエルの保有する イスラエル国防軍 (IDF) の諜報部隊組織である「8200部隊」は、アメリカの 国家安全保障局 (NSA)と同様に、テクノロジー業界の中にありながら徹底した秘密主義で知られています。 8200部隊に所属するためには、5年間のIDFへの在籍が義務付けられ、さらに厳格な選考過程をクリアしなければなりません。イスラエルはユダヤ教徒やイスラム教 ドゥルーズ派 の信者であれば男女問わず兵役義務が科されますが、それでも一般的な在籍期間は男性でおよそ32カ月、女性で24カ月なので、8200部隊に属するためにはかなり長い徴兵期間が求められることになります。

2021年03月11日 08時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

