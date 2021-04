原子力発電は気候変動を止めるために不要なものなのか？

・関連記事

気候変動に対処するためには原子力発電に投資するべきではないと専門家が指摘 - GIGAZINE



原子力の世界のエネルギー供給における役割はどんどん縮小していく - GIGAZINE



原子力発電所の事故はどれほどの人々に影響を与えるのか - GIGAZINE



自然冷却でより安全に運用可能な「小型モジュール式原子炉」がついに規制当局から承認される - GIGAZINE



安全かつクリーンな電力を提供する次世代原子炉とはどういったものになるのか? - GIGAZINE

2021年04月15日 06時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.