2021年03月05日 16時00分 メモ

新型コロナウイルス感染症の後遺症研究のため1200億円以上がアメリカの保健機関に投じられる



2021年2月23日、アメリカ国立衛生研究所(NIH)が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の長期に及ぶ研究活動に対し、議会から4年間で11.5億ドル(約1240億ドル)の研究資金が投じられることになったと発表しました。



NIH launches new initiative to study “Long COVID” | National Institutes of Health (NIH)

https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-launches-new-initiative-study-long-covid



US health agency will invest $1 billion to investigate 'long COVID'

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00586-y



NIHはCOVID-19によって引き起こされた発熱や倦怠(けんたい)感、うつ病などの後遺症をPASCと名付け、PASCが及ぼす人体への影響や、症状の根本的な原因、治療法などを調査することを優先目標として掲げています。PASCは以前から「Long COVID」といった通称で広く知られており、多数の人々がその症状を訴えていました。



NIHは2021年1月に行われた研究で、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染した177人のうち、およそ3分の1に感染から9カ月経過した時点でも倦怠感などの症状がみられたことが分かったと発表。NIHの所長であるフランク・コリンズ医学博士は、「問題の大きさはまだ分かりませんが、COVID-19を引き起こすSARS-CoV-2に感染した、あるいは今後感染するかもしれない人の数を考えると、公衆衛生への影響は深刻である可能性があります」と述べています。



NIHは研究プロジェクトの第一段階として、COVID-19から回復した人の長期的な観察を目標としているとのこと。少なくとも4万人のCOVID-19患者をコホートとして記録し、回復から時間が経過した後も健康状態を観察していくとしています。





もう1つのプロジェクトでは病理解剖によってさまざまな臓器系に対するCOVID-19の影響を確認することを目標としています。COVID-19が心臓や胃などの主要な臓器を傷付けるという研究は以前から行われており、NIHはPASC患者から血液などの生体サンプルを入手し、より詳細に研究を行っていくと述べています。



COVID-19の後遺症に研究費用を投じているのはアメリカだけでなく、イギリスの国立健康研究所も後遺症研究に1850万ポンド(約27億7000万円)を投じることを発表しています。