Appleの独占禁止法違反疑惑に対してEU規制当局が処分内容を決定か

この一件について、ロイター通信は事情通2名からの情報として、規制当局がAppleの訴追内容を決定し、2021年夏までに通知する見込みであると報じました。 Appleは 2021年第1四半期に過去最高の売上高を記録 していますが、そのビジネスモデルについて、難しい舵取りを迫られることになりそうです。 なお、イギリス当局もAppleの「1998年競争法」違反について調査を始めたことを明らかにしています。主な焦点は、App Storeで決済するアプリ内課金についてになる見込みが高いとのことですが、その他の問題についても調査が行われる可能性があります。 CMA investigates Apple over suspected anti-competitive behaviour - GOV.UK https://www.gov.uk/government/news/cma-investigates-apple-over-suspected-anti-competitive-behaviour Apple (AAPL) Share Price and News: U.K. Starts Antitrust Probe of App Store - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-04/apple-faces-u-k-antitrust-investigation-into-app-store アプリ内課金の一件については、強制を禁止し、「ストア内での決済以外の手段を用いてもOK」という法案がアメリカ・アリゾナ州の下院を通過しています。の下院を通過しています。 「アプリメーカーはストア内決済以外の決済手段を用いてよい」という法案がアリゾナ州下院で可決 - GIGAZINE

EU antitrust regulators finalizing charges against Apple following Spotify complaint - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/03/04/apple-spotify-antitrust-concerns-eu/ 音楽配信サービスのSpotifyは2019年3月、「AppleがApp Store上で競合他社を不当に制限している」として、EUの独占禁止法規制当局に提訴。 SpotifyがAppleを独占禁止法違反で訴訟も、AppleはSpotifyこそ音楽業界を破壊するものと強く批判 - GIGAZINE

2021年03月05日 10時28分00秒

