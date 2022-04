Appleが音楽ストリーミングサービスに関してEUで独占禁止法の追加告発に直面、Spotifyからの苦情による調査が原因

Apple Faces Further Charges in EU Antitrust Case Triggered by Spotify - MacRumors https://www.macrumors.com/2022/04/11/apple-faces-further-charges-in-eu-antitrust-case/ App Storeにおけるアプリ購入やアプリ内課金には、「Apple税」ともいわれる30%の手数料がかかります。Spotifyは以前から、Appleの決済システムを利用するSpotifyユーザーに対しては本来の有料プランの額に手数料分を上乗せしなくてはならず、結果的にAppleの音楽ストリーミングサービスであるApple Musicの月額料金を上回ってしまうことから、「手数料の徴収により公正な競争が妨げられている」と主張してきました。 Spotifyが「Appleの高すぎる手数料は公正な競争を妨げる」と独占禁止法違反を欧州委員会に訴える - GIGAZINE

2022年04月12日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

