Googleがあらゆるプラットフォーム向けにネイティブアプリを開発できる「Flutter 2」を発表

Flutterがさまざまなプラットフォーム向けにアプリ開発が可能になる理由は、プログラミング言語に「Dart」が採用されているためです。GoogleはFlutter 2の発表と同時にDart 2.12もリリースしており、詳細は以下のページからチェックできます。 Announcing Dart 2.12. Sound null safety and Dart FFI ship to… | by Michael Thomsen | Dart | Mar, 2021 | Medium https://medium.com/dartlang/announcing-dart-2-12-499a6e689c87

さらに、Googleは Google Mobile Ads for Flutter のベータ版もリリースしました。これはAdMobやAdManagerと連携することで、バナー・インタースティシャル・ネイティブ・リワードなどの各種動画広告に、さまざまな広告フォーマットを提供するという新しいSDKです。Googleはすでに一部の顧客とGoogle Mobile Ads for Flutterを試験運用してきたとのことで、今後さらに多くの企業向けに提供されていくこととなるわけ。

2021年03月04日 14時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by logu_ii

