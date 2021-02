18年ぶりの続編も出たネットワーク対戦2Dアクションゲーム「Soldat」レビュー

ゲームが起動すると設定画面に移行します。ゲームモードはDeath Match(デスマッチ)、Team Match(チームマッチ)、Point Match(ポイントマッチ)、Rambo Match(ランボーマッチ)、Capture The Flag(キャプチャーザフラッグ)、Infiltration(インフルトレーション)、Hold The Flag(ホールドザフラッグ)の7種類から選択することができます。キルリミット数やゲーム時間、BOTの追加なども行えます。

2021年02月21日 23時45分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1p_kr

