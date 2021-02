無料で集中して作業するための「カフェの環境音」をいつでもどこでも再生できる「Hipstersound」

静かな自室よりも、人の話し声や物音が飛び交う喫茶店の方が集中して作業ができるという人も多いはず。しかし、新型コロナウイルスの影響もあって、外出して喫茶店に向かいづらい事情もあります。基本無料のウェブアプリである「 Hipstersound 」を使えば、ウェブブラウザ上でカフェの環境音や雨の音などの自然音を流すことができるので、自宅でも集中して作業できる環境を用意することが可能です。 Hipstersound, creator of positive sound environment https://hipstersound.com/ambience.html Hipstersoundにアクセスするとこんな感じ。真ん中の再生アイコンをクリックすると、環境音が再生されます。以下の画像の場合、「Buzz of a busy Texas cafe(にぎやかなテキサスのカフェの喧騒)」がループ再生されます。

2021年02月22日 06時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

