最先端のAI画像認識モデルでも正しく認識できない画像まとめ

人工知能(AI)を用いた画像認識技術は自動運転車や防犯システムなどさまざまな分野で活躍していますが、最先端のパフォーマンスを実現するディープラーニングを用いた画像認識モデル「 InceptionNet 」であっても、画像を正しく認識できないケースが多々あります。スタンフォード大学で機械学習やAIについて研究する アブバカル・アビド 氏は、「最先端の画像認識モデル(InceptionNet)でも正しく認識できなかった画像」をまとめており、まだまだAIが人間並みの認識能力を有することは難しいと実感できます。 What Inception Net Doesn't See – Abubakar Abid – Zou Group @Stanford https://abidlabs.github.io/Inception-Blindspots/ ◆1:逆さまの車 自動車が逆さまに写っている場合、画像認識モデルは画像を「アナログ時計(analog clock)」や……

2021年02月17日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.