高度な画像認識AIは手書きの文字やステッカーなどの「敵対的な画像」で簡単にだまされてしまう危険性

人工知能(AI)で画像に写っている人や物を自動で見分けることで、これまで人間にしかできなかったさまざまな作業を機械でもできるようになりました。しかし、最先端のAIですら、手書きのメモだけで簡単にだませてしまうことが判明。このような画像認識AIの思わぬ弱点を、IT系ニュースサイトのThe Vergeが指摘しています。 OpenAI’s state-of-the-art machine vision AI is fooled by handwritten notes - The Verge https://www.theverge.com/2021/3/8/22319173/openai-machine-vision-adversarial-typographic-attacka-clip-multimodal-neuron AI開発研究所であるOpenAIで開発されている画像分類モデル「CLIP」を発表しました。CLIPは画像だけではなく、自然言語からも画像表現を学習していくという部分が大きな特徴。「『リンゴ』という文字を見て、リンゴのイメージを思い浮かべる」という人間には当たり前の思考が、AIにも可能になります。 OpenAIが開発した画像認識AI「CLIP」の思考の特徴とは? - GIGAZINE

2021年03月09日 11時09分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

