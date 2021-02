2021年02月17日 20時00分 ゲーム

インターネット黎明期に大流行したミーム「All Your Base」とは?



インターネットで流行する画像や言い回しは「インターネット・ミーム」と呼ばれています。そんなインターネット・ミームの中でも、2001年という比較的早い時代に大流行した「All Your Base」というミームについて、テクノロジー関連のニュースメディアArs Technicaが解説しています。



An anniversary for great justice: Remembering “All Your Base” 20 years later | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2021/02/get-ready-to-feel-old-the-all-your-base-music-video-turns-20-today/



「All Your Base」は、ヨーロッパで販売されたメガドライブ版「ゼロウィング」のオープニングデモの中で使われるセリフ「All your base are belong to us」を略した呼称です。「All your base are belong to us」というセリフは「君達の基地は、全て我々がいただいた」を英訳したものですが、複数形になるべき「base」が単数形のままだったり、「belong」という動詞とbe動詞「are」が同時に使われていたりと、かなりカタコトな英語であるとArs Technicaは指摘。ゼロウィングのオープニングデモでは他にも、「How are you gentlemen!!(お元気ですか!!)」「Somebody set up us the bomb(誰かが私たちに爆弾を仕掛けました)」といったカタコトの英語が使われており、シリアスな場面とのミスマッチがインターネットユーザーの心をつかみました。



ゼロウィングは1989年にアーケードゲームして作られ、1990年代前半に家庭用ゲーム機へと移植された作品です。このため、容量が小さく、動作に必要なスペックも低かったとのこと。このようなゲームは、回線速度が遅く、マシンのスペックも低い1990年台後半の環境でも手軽に遊ぶことができたため、多くのインターネットユーザーがゼロウィングをプレイし、「All Your Base」を用いた多くのコラージュ画像が作られました。





コラージュ画像が作られていた頃は、「All Your Base」の知名度はそれほど高くなく、一部のインターネットユーザーの間で楽しまれる程度だったとのこと。しかし、2001年2月16日にコンテンツ投稿サイトNewgrounds.comに「All Your Base」を用いたFlashムービーが投稿されると、「All Your Base」は一気に大流行し、現在では最も有名なインターネット・ミームの1つと言われる程になりました。実際にNewgrounds.comに投稿されたFlashムービーは以下で確認できます。



All Your Base Are Belong To Us (Original) - YouTube





ムービーの最初の方では、機械音声による吹替が付けられたゼロウィングのオープニングデモの一部が流れます。





その後、ノリのいいテクノポップと共に、ハリウッドの看板が「ALL YOUR BASE」書き換えられた画像や……





若き日のビル・ゲイツが「ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US」と記されたボードを首にかけている画像など、多くのコラージュ画像が表示されます。





Ars Technicaは、「Newgrounds.comのようなコンテンツ共有サイトには、多くのFlashムービーや、Flashゲームが投稿されました。インターネットのユーザーがアニメやゲームへのリンクを手軽に共有できたことで、『All Your Base』のようなインターネット・ミームが多く誕生しました」と述べ、インターネット・ミームとコミュニティの関係を語っています。