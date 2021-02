2021年02月10日 10時11分 動画

Zoomを使った法廷審問で弁護士がキュートなネコに変身してしまう事態が発生



新型コロナウイルスの影響でZoomやGoogle Meetといったオンライン会議ツールが広く使用されるようになり、その影響は裁判所にまで広がっています。アメリカのテキサス州にある地方裁判所でもZoomを用いた法廷審問の様子がライブストリーミングで一般向けに配信されているのですが、その中で参加者がキュートなネコに変身してしまうという事態が発生し話題となっています。



Zoom filter traps this lawyer as a cute cat during live court hearing - The Verge

https://www.theverge.com/tldr/2021/2/9/22274865/zoom-hearing-cat-filter-lawyer-texas-live-court-hearing



アメリカの西テキサス郡を含む複数の地域を担当する地方裁判所が、「Zoomの子ネコフィルター事故」というムービーを公開しました。画面右下に表示されている弁護士のロッド・ポントン氏が子ネコになっており、ポントン氏がしゃべると画面上のネコの口もモゴモゴと動く様子はとてもキュートです。



Kitten Zoom Filter Mishap - YouTube





同地方裁判所に勤める裁判官のロイ・ファーガソン氏は、自身のTwitterを更新し「重要なヒント:子どもがコンピューターを使った場合は、オンライン会議に参加する前にZoomのオプションをチェックしてフィルターがオフになっているか確認してください」とツイートし、フィルターでネコに変身してしまったポントン氏をからかっています。





オンライン会議ツールには待合室や画面共有などさまざまな機能が存在しているため、「毎日Zoomを使っている」という人でも一部の使い慣れない機能に戸惑うことはあります。ポントン氏のZoomでいつの間にかオンになっていた子ネコフィルターはデフォルトで入っているフィルターパックにはないため、どこで入手したものかは不明です。なお、Zoomはサードパーティ製のフィルターを許可しています。Motherboardのインタビューによると、ポントン氏がZoomに使用したのは同氏の秘書のPCだったそう。つまり、この秘書が子ネコフィルターをオンにしたままにしていたため、法廷審問でポントン氏が子ネコに変身してしまうという事態が起きたと思われます。



ポントン氏がZoom上で自分がネコに変身していることに気づき、「私はここにいます。ネコではありません」と焦りながら説明し、弁護士のギブス・バウアー氏が「見えてますよ」と返答するシーンがTwitter上で共有されており、記事作成時点で同ツイートは5万回以上リツイートされています。





なお、子ネコフィルターをオフにした後、法廷審問は通常通り行われています。