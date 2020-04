新型コロナウイルスの流行による外出規制で人々が「Zoom疲れ」に陥っているとの指摘

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴って多くの国々で外出規制が実施され、仕事を在宅勤務に切り替える人も増えています。そんな中で躍進しているのが Zoom をはじめとするビデオ会議ツールですが、アメリカのビジネス情報サイト・ Axios でライターを務めるスコット・ローゼンバーグ氏が「人々は『Zoom疲れ』に陥っています」と指摘しています。 Why we're getting Zoom fatigue - Axios https://www.axios.com/zoom-fatigue-coronavirus-teleconferencing-f5c0ce17-483f-4c71-9a7d-f023d7e7a45b.html オンラインで仕事やその他のさまざまな社会的活動を行う必要に迫られている状況下で、ローゼンバーグ氏は人々がビデオ会議によって多くの疲労を感じていると指摘しています。ローゼンバーグ氏が指摘する「Zoom疲れ」の理由は以下の通り。 ◆1:生活のあらゆる場面でZoomを使用している COVID-19の流行に伴い、仕事上の話し合いでZoomを使うことはもちろん、大人数での会議やプライベートな懇親会、家族との会話、宗教的な会合にもZoomが使われるようになっています。外出を控えつつも友人との飲み会をしたい人の中には、ビデオ会議ツールを使って「オンライン飲み会」を行う人々も増えているとのこと。 このように仕事と同じツールを私生活のさまざまなイベントで使用していると、脳が仕事とプライベートの境目を上手く切り替えることができなくなってしまうとローゼンバーグ氏は指摘。たとえばオフィスから帰り道のバーに移動するだけでも、脳や精神状態は「仕事モード」から「プライベートモード」に切り替わりますが、同じイスに座って同じ姿勢で仕事もプライベートの交流も行っていると、脳が上手く仕事モードから抜けられません。また、 座りすぎは健康にもよくない ことが示されています。

2020年04月24日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.