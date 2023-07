「オンライン会議疲れ」のメカニズムとその克服方法とは？

・関連記事

オンライン会議でストレスがたまる5つの原因 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの流行による外出規制で人々が「Zoom疲れ」に陥っているとの指摘 - GIGAZINE



ビデオ会議は「戦うか逃げるか反応」を誘発し対面コミュニケーションよりも大きな負担となる - GIGAZINE



「Zoom疲れ」に陥りやすいのは女性という研究結果 - GIGAZINE



ビデオ会議の64%で最低1人の遅刻者がおり参加者の24%は何も発言しないという調査結果 - GIGAZINE



2023年07月23日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.