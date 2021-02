無料で超高性能なメディアプレイヤー「VLC」開発プロジェクト「VideoLAN」オープンソース化から20周年

・関連記事

無料の超万能メディアプレイヤー「VLC」に新バーション「3.0」が登場、360度ムービーなどの再生に対応 - GIGAZINE



HEVCより高性能でロイヤリティフリーの新しいAV1デコーダー「dav1d」をVLC Player開発元が発表 - GIGAZINE



マルチメディアプレイヤー「VLC」が10億ダウンロードを達成 - GIGAZINE



無料であらゆるファイル再生可能&コーデック不要なプレイヤー「VLC」 - GIGAZINE

2021年02月02日 12時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.