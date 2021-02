Googleとフォードが業務提携を発表、2023年以降のフォード車にAndroidが搭載される見通し

・関連記事

わずか11万円で自動車を「完全自動運転車」に改造できる手作りキット「comma two devkit」発売 - GIGAZINE



Appleが自動車に関する特許を複数取得、自動運転車の独自開発はなおも進行中か - GIGAZINE



14歳の少女が車の死角をなくして交通事故を減らすシステムを開発、「シンプルだがエレガント」との評価 - GIGAZINE



電気自動車のバッテリーをワイヤレス&リモートで管理できる新システムをゼネラルモーターズが発表 - GIGAZINE



テスラの車にはネット経由で一斉にリモート操作できる脆弱性があった - GIGAZINE



Appleが独自の自動運転車開発に向けて電気自動車メーカーを買収しようとしていたことが判明 - GIGAZINE

2021年02月02日 11時54分00秒 in ソフトウェア, 乗り物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.