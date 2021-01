2021年01月27日 10時21分 ネットサービス

YouTubeがドナルド・トランプ氏のアカウント凍結をさらに延長



YouTubeが、ドナルド・トランプ氏のチャンネルの凍結措置をさらに延長したことがわかりました。引き続き「暴力の可能性の懸念に照らして」の措置だとのことです。



トランプ氏はFacebook、TwitterなどのSNSのアカウントを、「暴力を誘発するような攻撃的な内容の投稿を行う」として凍結・削除されています。YouTubeのアカウントも、これらのSNSに続いて現地時間2021年1月13日に凍結されました。



YouTubeの場合の凍結は、新規アップロードの停止を意味しており、アップロード済みのムービーを見ることは可能です。ただし、コメント欄は別途、未成年者の保護など安全上の理由によって無期限閉鎖となっています。



Donald J Trump - YouTube

https://www.youtube.com/Donaldtrump



トランプ氏のYouTubeアカウントの凍結は「最低7日間」ということで行われた措置でしたが、1月19日に凍結延長が決定。今回が2度目の凍結延長ということになりました。





なお、新たなムービーがアップロードできなかったことから、トランプ氏は大統領としての別れのあいさつをホワイトハウスの公式チャンネルにアップロードしていました。当該アカウントはすでにバイデン政権のものとなっていて、トランプ政権期のムービーはありませんが、ミラーリングされた映像が別のチャンネルにアップロードされていて見ることができます。



Farewell Address of President Donald J. Trump - YouTube