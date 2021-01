2021年01月27日 12時35分 ネットサービス

Twitterが無料で学術研究向けにツイートデータを提供することを発表



Twitterが2021年1月26日に、過去の公開ツイートの完全なアーカイブに無料でアクセスできる学術研究向けの新機能「Academic Researchプロダクトトラック」を発表しました。これにより、Twitterから認定を受けた研究者は、以前は有償で提供されていた完全なツイートデータベースに無償でアクセスできるようになります。



Twitterが普及し無数のつぶやきがTwitter上に投稿されるようになるにつれて、多くの研究者や科学者がツイートに目を向けるようになりました。例えば、アメリカ・バーモント大学の研究者は、人々のツイートを分析して社会全体の幸福度を測定する「ヘドノメーター」を発表しているほか、Twitterのデータは新型コロナウイルス感染症の流行を予測するアルゴリズムの開発にも役立てられています。



こうした学術研究でのニーズに対応するため、Twitterは2021年1月26日に、研究者がTwitterでの会話の完全な履歴にアクセスできるようにするAcademic Researchプロダクトトラックを自社のAPIに盛り込んだことを発表しました。





Twitterが2020年8月に打ち出した「Twitter API v2」には、無料のスタンダード版のほかに有料のプレミアム版やエンタープライズ版が用意されており、研究者が大量のツイートデータを利用する際は有料のAPIを使わなければなりませんでした。



今回、Academic Researchプロダクトトラックが導入されたことにより、Twitterから資格認定を受けた研究者は全てのツイートにアクセスできるフルアーカイブ検索が使えるようになります。さらに、取得できるツイートの上限数も従来のスタンダード版の20倍にあたる月間1000万件に増加するとのことです。



TwitterからAcademic Researchプロダクトトラックへのアクセス提供を受ける条件として、同社は「修士課程の学生、博士課程の候補者、ポスドク、教員または学術機関や大学で研究に従事している人であること」「研究目的が明確でTwitterデータの利用・分析・共有方法が具体的に計画されていること」「非営利目的で使うこと」を挙げています。





TwitterはAcademic Researchプロダクトトラックを「出発点」と位置づけており、今後数カ月間でさらに細かなニーズに応えられる機能を導入する予定としています。



なお、Academic Researchプロダクトトラックの対象となるのはあくまで公開設定のもののみであるほか、ドナルド・トランプ元大統領のように永久に凍結されたアカウントのツイートにもアクセスできないそうです。



