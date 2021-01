2021年01月12日 21時00分 ネットサービス

Facebook・Google・Amazon・Microsoftなどが政治献金の一時停止を次々に発表



アメリカでは企業・団体・組合などが政党や政治家に直接献金を行うことが禁止されているため、政治活動委員会(PAC)を通して献金が行われるという仕組みが取られています。2021年1月11日付の新たな報道によると、Facebook・Google・Microsoft・Amazonといった企業が次々にこのような政治的献金の一時停止を発表しているとのことです。



2021年1月7日、アメリカでドナルド・トランプ氏の支持者らが連邦議会議事堂に侵入し、4人が撃たれて死亡するという事件が発生しました。この事件を受けてTwitterやFacebookは「さらなる暴力を扇動する可能性がある」としてトランプ氏のアカウントを停止する措置を取っています。



その後、IT系メディアのAXIOSは1月11日付で、FacebookがPACからの政治献金を一時停止したことを報じました。Facebookの広報担当であるアンディ・ストーン氏は、献金の停止と共に政治的な支出の慣習そのものを見直す旨をAXIOSに話しています。



このような動きはFacebookに限らず、Microsoftも同日、「先週起こった出来事の意味合いを評価するまで」政治的な支出を差し止めると発表。Microsoftは「PACは通常、新しい議会が設立された第1四半期には献金を停止しています。しかし、今年度はさらに直近の出来事について検討し従業員と話し合うために追加的な措置を取ります」としました。



MicrosoftのPACである「MSPAC」はこれまで民主党と共和党の両方に献金を行ってきましたが、Microsoftの社長であるブラッド・スミス氏が1月4日にジョー・バイデン氏への平和的な大統領移行に賛成の意を示したあと、従業員の1人から「平和的な移行を邪魔する人にまで献金するのか」と指摘されたところでした。





またGoogleの広報担当者であるジョゼ・カスタネダ氏も、Googleが設立した政治団体「Google NetPAC」からの支出について「先週起こった悩ましい出来事により私たちはポリシーを再評価しており、その間のNetPACからの政治的献金を停止します」と述べています。加えて、Amazonは11日夜に大統領選の認証に反対する投票を行った議員への献金を停止すると発表したほか、民泊サービスのAirbnbや、通信大手のAT&T、Verizon、Comcastも献金の停止を発表しています。