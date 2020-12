30年以上前のPCでも遊べる510バイトの3Dゲーム「CubicDoom」

CubicDoomを開発した nanochess 氏は、古いPCでも動作するように計算に利用する光の速度を遅くしたり、敵を色付きの壁として実装したりと、さまざまな工夫を施したとのこと。CubicDoomの開発期間は5日だそうで、nanochess氏は「このゲームのプログラミングはとても楽しかったです」と語っています。 nanochess氏はウェブブラウザ上でもCubicDoomを楽しめるデモサイトを公開しているので、気になる人は遊んでみてください。 V86 MBR and .COM via URL https://tinyurl.com/cubicdoom

・関連記事

無料でブラウザから3Dモデルが簡単に作れる「SculptGL」を使ってみた - GIGAZINE



無料で3次元VR空間内に入って3DCGモデルを引っ張ったりくっつけたりしてVRコンテンツを作れるGoogle製ソフト「Blocks」 - GIGAZINE



無料でブラウザから3DCGがさくっとデザインできる「Vectary」レビュー - GIGAZINE



無料かつ簡単に本の3Dモデルを作成できる「3D Book Image CSS Generator」を使ってみた - GIGAZINE



ゲーム史に革命を起こした名作「DOOM」の生みの親が25周年を記念してこれまでを振り返る - GIGAZINE



2020年12月26日 17時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.