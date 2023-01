ターミナルでYouTubeを見たりDOOMを動かしたりできるChromiumベースのブラウザ「Carbonyl」

「カーソルの移動」「ユニコード文字の表示」「テキスト色の変更」「マウス動作の追跡」ぐらいしかできないターミナル(端末装置)でのウェブブラウジングを実現するChromiumベースのブラウザ「 Carbonyl 」が公開されています。 Forking Chrome to render in a terminal - Fathy Boundjadj https://fathy.fr/carbonyl

2023年01月30日 17時11分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by logc_nt

