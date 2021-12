Chromeの新API「WebGPU」ではどれだけパフォーマンスが改善されるのか？

Googleは2022年第一四半期に登場するChromeにおいて、コンピューターグラフィックをレンダリングするために用いられるJavaScript APIを既存の WebGL から後継の WebGPU にアップデートすると発表しています。新たに登場するWebGPUの最大の特徴であるGPUで計算を行う「コンピュートシェーダー」について、フロントエンド開発に焦点を当てたニュースブログのPixels Commanderが解説しています。 WebGPU computations performance in comparison to WebGL | Pixels Commander https://pixelscommander.com/javascript/webgpu-computations-performance-in-comparison-to-webgl/ これまでのブラウザ上で3Dグラフィック機能を利用する場合、ほとんどの場合は「 WebGL 」が採用されていました。しかし2022年第1四半期に実装予定の「WebGPU」は、年々向上していくGPUの性能をより一層引き出して、GPUで計算を行う「コンピュートシェーダー」という機能を搭載しています。 Pixels Commanderによると、旧来のWebGLはコンピュートシェーダーに相当する計算用APIを有しておらず、もしGPUで計算を行いたい場合には以下のように「データを一度画像に変換してから実際の計算を担当するピクセルシェーダーと同期してレンダリングしつつ計算、 canvas要素 上にピクセルとして出力された計算結果を再度データに変換する」という回りくどいやり方で処理を行います。

・関連記事

ウェブのグラフィック性能を大幅に引き上げるWebGPUではWebGLのどんな部分が改善されているのか? - GIGAZINE



「WebGL 2」を自分のブラウザで実際に動かして確認できる「After The Flood」 - GIGAZINE



ゲームに不可欠な「GPU」の働きや性能に関して知っておくべきこと - GIGAZINE



2021年12月03日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.