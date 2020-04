ウェブのグラフィック性能を大幅に引き上げるWebGPUではWebGLのどんな部分が改善されているのか？

ブラウザ上で3Dグラフィック機能を利用する時、ほとんどの場合には「 WebGL 」が利用されています。「 WebGPU 」は、年々向上していくGPUの性能をより一層引き出すために、「WebGL」の後継としてゼロから設計されているAPI仕様です。現在、WebGPUは仕様の策定と各ブラウザへの実装が同時に進められており、本格的な普及はまだまだ先という状況ですが、一足先にMozillaの技術者であるDzmitry MalyshauさんがWebGLと比較しながら「WebGPUはどのような点が進化しているのか」を解説しています。 A Taste of WebGPU in Firefox - Mozilla Hacks - the Web developer blog https://hacks.mozilla.org/2020/04/experimental-webgpu-in-firefox/ WebGPUは、「セキュリティ」「ポータビリティ」「パフォーマンス」「ユーザビリティ」の4つを軸に、ブラウザベンダーやIntelなどが共同で策定しているAPI仕様です。 Vulkan や Direct3D 12 、 Metal といった低レベルグラフィックAPI上で動作するように策定されており、構成もこれら低レベルグラフィックAPIの プリミティブ を反映したものとなっているとのこと。

2020年04月27日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

