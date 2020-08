JavaScriptでGPUを簡単に扱えるライブラリ「GPU.js」レビュー、並列処理で多次元の演算が爆速に

GPUを用いた並列演算に利用されるプログラミング言語といえば、機械学習の研究などに利用されるPythonが一般的ですが、JavaScriptによるウェブアプリでもGPUを用いたい場合があるはず。オープンソースのJavaScriptライブラリ「GPU.js」を使うと、スクリプトを実行するコンピューターのGPUを利用して並列処理を行うことで、多次元の演算などを高速に行うことができます。



GPU.js - GPU accelerated JavaScript

https://gpu.rocks



今回GPU.jsを動かすシステムは以下。CPUはIntel Core i5-4570、GPUはAMD Radeon RX480、OSはUbuntu 20.04、ウィンドウシステムはWaylandを使用しています。





カーネルバージョンは5.4.0-42





ロードしているドライバーはこんな感じ。Linuxに標準で組み込まれているドライバーを使用しています。





Node.jsでGPU.jsを利用したJavaScriptを実行するため、下記コマンドでパッケージをインストールしておきます。なお、今回利用しているNode.jsのバージョンは12.8.2です。







Node.jsでのGPU.jsの使い方はこんな感じ。まずはrequireでgpu.jsを読み込みます。







続いて「GPU」オブジェクトを初期化して「gpu」インスタンスを作成。







作成したgpuインスタンスのメソッド「createKernel」において、GPUで実行したい計算を記述していきます。







まずはGPUとの比較対象として、2次元の行列演算を含むJavaScriptをCPUだけで実行してみます。インスタンスを作成する際に「{ mode: 'cpu', }」と指定しておくと、CPUを使用した計算を行うことができます。