カモメは「学校のお昼休み」を狙って食べ物を盗みに来ることが証明される



学校の給食や購買部で売っているパン、親が作ってくれたお弁当が好きだったという人の中には、毎日昼休みを心待ちにするという学生生活を送っていた人も多いはず。しばしば人の手から食べ物を奪い取ることで知られているカモメを追跡する実験により、カモメも人間の学校の昼休みを楽しみしていることが判明しました。



Urban gulls adapt foraging schedule to human‐activity patterns - Spelt - 2021 - Ibis - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12892



November: urban gulls foraging behaviour | News and features | University of Bristol

https://www.bristol.ac.uk/news/2020/november/urban-gulls-foraging-behaviour.html



Gulls Work Out The Timing of School Lunch Breaks So They Can Steal Food

https://www.sciencealert.com/gulls-in-the-uk-have-figured-out-when-schools-are-on-lunch-break-so-they-can-steal-food



海辺に住むカモメには「人間が手に持った食べ物を食べたがる」という習性があることが分かっており、人の手からサッと食べ物をかすめ取る手口の鮮やかさは、「一体どうすればカモメに食べ物を盗まれずに済むのか?」が真面目な研究のテーマに選ばれるほどです。



カモメに食べ物を盗まれないようにする方法を科学者が発見 - GIGAZINE



by Benny Mazur



ブリストル大学の鳥類学者であるAnouk Spelt氏らの研究チームは、都市環境や人間の活動がカモメの採餌行動に及ぼす影響を調べるため、イギリス有数の港街であるブリストルに生息するカモメ12羽に小型GPSを装着させる実験を行いました。実験は、カモメの繁殖シーズンである2018年6月18日~2018年7月16日の間に行われました。



GPSによる追跡と並行して、研究チームはブリストル市内でよくカモメが目撃される場所に赴き、カモメの数を15分ごとに計測しました。以下は、実験が行われたブリストル市内の地図で、「★」印はカモメの営巣地を示しています。また、「□」「〇」「△」の印で示された場所はそれぞれ、カモメの数を計測した「学校」「公園」「ゴミ収集施設」を表しています。





研究者チームが、GPSのデータと計測データを分析した結果、学校に出没するカモメの数は11時15分と12時45分に最多になることが分かりました。この結果は、学校の生徒が校庭などに出て昼食やおやつを食べる「11時~11時20分」と「12時20分~13時」の休み時間のスケジュールとも一致しています。



この結果について、Spelt氏は「私たちが学校を訪問すると、生徒たちが『お弁当を広げる時間になると学校にカモメが来るんだ』と興奮しながら話してくれました。私たちの調査結果でも、おやつを食べる最初の休み時間や、昼食をとる昼休みに多くのカモメが学校に飛来していることが確かめられています」とコメントしました。



調査では他にも、「早朝の公園」やゴミ収集車が頻繁に出入りする「平日昼間のゴミ収集施設」にも、カモメが多く見られることが判明しています。Spelt氏によると、早朝の公園にカモメが多いのは、エサとなるミミズや昆虫が朝早くに活動しているのが理由とのことです。



by Lex McKee



論文の共著者であるShane Windsor氏は、研究結果について「我々の調査により、都市部のカモメは餌場を最大限に利用するために採餌スケジュールを調整していることが分かりました。また、一部のカモメが1日の間に3カ所の餌場を全て利用するケースもあることから、カモメはエネルギー摂取効率を最適化するために、餌場の使いやすさを考慮している可能性も示唆されています。こうした結果は、カモメが人工的な環境やスケジュールにも柔軟に対応できる能力を持っていることを浮き彫りにしました」とまとめました。