2020年12月23日 12時15分 セキュリティ

MicrosoftやMcAfeeなど19社が団結してランサムウェア対策チームを結成



システムへのアクセスを制限して身代金を要求する「ランサムウェア」の被害は近年急速に拡大しており、最高裁判所が一時閉鎖させられたり、日本のゲームメーカー大手のカプコンが被害を受けたりしています。こうしたランサムウェアに対抗するため、MicrosoftやMcAfeeなどの企業とInstitute for Security and Technologyなどの研究機関の計19社が合同でランサムウェア対策チームを結成しました。



Institute for Security and Technology (IST) » The Institute for Security and Technology (IST) Launches Multi-Sector Ransomware Task Force (RTF)

https://securityandtechnology.org/blog/ransomware-task-force/



Microsoft, McAfee and 17 other entities unite to form Ransomware Task Force - Neowin

https://www.neowin.net/news/microsoft-mcafee-and-17-other-entities-unite-to-form-ransomware-task-force



Ransomware Task Force Created by 19 Companies Including Microsoft, McAfee | PCMag

https://www.pcmag.com/news/ransomware-task-force-created-by-19-companies-including-microsoft-mcafee



ランサムウェアの被害は拡大し続けており、カプコンが最大35万件の個人情報を盗み出されたり、キヤノンUSAがデータを大量消失したり、ガーミンがデータ復旧のために数億円を支払ったりしたと報じられています。



ガーミンがデータ身代金としてランサムウェア使用者に支払った額は数億円か - GIGAZINE







2020年12月21日、ランサムウェアの脅威は大きく、対抗するには団結が必須として、Microsoftなど19社が合同で「Ransomware Task Force(ランサムウェアタスクフォース:RTF)」を結成しました。RTFは、ランサムウェアの脅威を大幅に軽減できるような公的および私的な行動の提言を目的としており、ランサムウェアの各キルチェーンに対する既存のソリューションを評価し、高次の意思決定者向けに具体的な目標と実行可能なマイルストーンのロードマップを作成します。



RTFに参加する、19の企業・団体の一覧が以下。



・Aspen Digital

・Citrix

・The Cyber Threat Alliance

・Cybereason

・The CyberPeace Institute

・The Cybersecurity Coalition

・The Global Cyber Alliance

・McAfee

・Microsoft

・Rapid7

・Resilience

・SecurityScorecard

・Shadowserver Foundation

・Stratigos Security

・Team Cymru

・Third Way

・UT Austin Stauss Center



今回の発表では、RTFの理念と参加企業だけが発表された段階です。RTFに関する詳細や公式ページは2021年1月に公開される予定です。