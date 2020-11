ランサムウェアでブラジルの最高裁判所が閉鎖、Windowsの主要なランサムウェアがLinuxに乗り換えた事例としては初

2020年11月3日に、ブラジルの最高裁判所が大規模なサイバー攻撃を受けて、業務を1週間停止しました。セキュリティ研究者の調べにより、このサイバー攻撃にはランサムウェアである RansomEXX が用いられたことが判明しており、「Windowで猛威を振るっている主要なランサムウェアが Linux を標的に切り替えたのはこれが初」だと報じられています。 STJ https://www.stj.jus.br/ RansomEXX Trojan attacks Linux systems | Securelist https://securelist.com/ransomexx-trojan-attacks-linux-systems/99279/ Warning: Major Windows Ransomware Gang Makes Its Way to Linux | Tech Times https://www.techtimes.com/articles/253946/20201106/warning-major-windows-ransomware-gang-makes-way-linux.htm 憲法問題を取り扱わない裁判所としてはブラジルで最も高位な機関である 司法最高裁判所 (Superior Tribunal de Justiça:STJ) は11月4日に、前日の3日に司法システムがウイルスに感染していることが判明したため、業務を中断していることを 発表 しました。これに伴い、STJの業務は11月3日~9日までの1週間停止することが決まりました。

・関連記事

FBIが医療機関にランサムウェアの脅威を警告し厳戒態勢が敷かれる - GIGAZINE



ランサムウェア攻撃を仕掛けたハッカーに身代金を支払うと政府から罰金が科される可能性がある - GIGAZINE



医療システムに対するランサムウェア攻撃が多発、新型コロナワクチン開発などに打撃 - GIGAZINE



Wi-Fi接続対応のコーヒーメーカーは「ランサムウェアに感染して身代金を要求される」可能性がある - GIGAZINE



病院がランサムウェア攻撃を受けた影響で患者が死亡した初の事例が報告される - GIGAZINE



ランサムウェアの被害を受けた大学とハッカーの間で行われた「身代金交渉」の様子とは? - GIGAZINE



北朝鮮のハッカー集団が使う新型マルウェア「BLINDINGCAN」の分析情報をアメリカ政府組織が公開 - GIGAZINE

2020年11月09日 23時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.